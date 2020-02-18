В Одессу неожиданно прилетел военный Boeing США: в сеть попали фото

В понедельник в Одессе приземлился многоцелевой транспортный самолет Boeing C-40А Clipper американских ВМС с регистрационным номером 168980.

Это довольно редкий военный самолет. Пока неизвестно, с какой целью он прибыл в Украину, сообщает издание Думская, (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

В Одессу неожиданно прибыл военный американский Boeing Думская

"C-40A создан специально для перевозки грузов и личного состава американских военно-морских сил. Сегодня построено всего 15 самолетов этого типа. Первый самолет был поставлен в апреле 2001 года эскадрилье материально-технического обеспечения VR-59", – говорится в сообщении.

"Clipper – военная модификация всемирно известного пассажирского самолета Boeing 737-700. Чтобы не привлекать излишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа", – говорится в сообщении.

Самолет может оперативно трансформироваться и использоваться в трех конфигурациях: для перевозки войск, грузов или их комбинации. Он может взять на борт 121 военного (усиленную роту) или восемь стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый – всего около 17 тонн груза.

Два двигателя CFM56-7 позволяют преодолеть свыше 5500 км на скорости около 900 км в час.

В Одессу неожиданно прибыл военный американский Boeing Думская

В Одессу неожиданно прибыл военный американский Boeing Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе аварийно приземлился самолет из Стамбула.

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