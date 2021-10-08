По программе Зеленского отстроили дорогу возле КПП "Малоярославец Первый" на границе с Молдовой

В Одесской области на границе с Республикой Молдова в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" подходят к концу восстановительные работы на дороге территориального значения Т-16-44 возле КПП "Малоярославец Первый".

Об этом сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Одесской области и публикует видео обновленной трассы.

"Важность этой дороги заключается в том, что она начинается от КПП "Лесное", это граница с Республикой Молдова, и через 65 километров выходит на КПП "Малоярославец Первый", – рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка.

На участке вблизи КПП "Малоярославец Первый" дорожникам осталось нанести осевую разметку, установить дорожные знаки и барьерное ограждение. На этом отрезке дорога была фактически полностью построена заново.

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Кроме того, капитальный и текущий средний ремонт проходит на 9 участках дороги общей протяженностью 46,7 км.

Особенностью дороги Т-16-44 является то, что на протяжении нескольких километров она проходит по территории Молдовы, из-за чего полноценное сообщение по этой дороге внутри Украины отсутствует.

Для устранения этого препятствия уже начались подготовительные работы по строительству отрезка в обход Молдовы.

После завершения строительства дополнительного участка Украина получит новую 65-километровую дорогу.

Напомним, недавно сообщалось, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Николаеве начался ремонт объездной дороги.