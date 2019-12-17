Одесу укутав фантастичний туман: фото і відео

Зимова Одеса не перестає радувати поціновувачів красивих пейзажів, особливо тих, хто любить дивитися на них в об'єктиви. І якщо сніговими видами цієї зими естети ще не милувалися, здивувати всіх вже встигли тумани.

Серпанок, місцями легкий, а де-не-де – по-молочному густий – приніс Одесі ранок 17 грудня. І багато хто не забарився увічнити туманне місто в панорамних фото і відео, щоб потім поділитися враженнями в соціальних мережах.

Так, відео вкритої туманом Одеси, зняте з верхніх поверхів багатоповерхівки, було опубліковано в Facebook-групі "Підслухано в Одесі".

Фотографії, також зроблені з висоти, опублікувало у своєму Telegram-каналі видання Dumskaya.

Одесу укутав фантастичний туман dumskaya.net

Одесу укутав фантастичний туман dumskaya.net

Одесу укутав фантастичний туман dumskaya.net

Не менш цікавими виявилися види туманної Одеси, зняті з землі. Особливо вражаючими вийшли фото, які були зроблені неподалік від моря, звідки і прийшов до Одеси ранковий туман. Ці знімки одесити опублікували в Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Одесу укутав фантастичний туман Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман Telegram Одеса як вона є

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова в грудні розцвіла калина. Приголомшливі фотографії бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані в Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!