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17 грудня • оновлено в 18:56
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Одесу укутав фантастичний туман: фото і відео

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Зимова Одеса не перестає радувати поціновувачів красивих пейзажів, особливо тих, хто любить дивитися на них в об'єктиви. І якщо сніговими видами цієї зими естети ще не милувалися, здивувати всіх вже встигли тумани.

Серпанок, місцями легкий, а де-не-де – по-молочному густий – приніс Одесі ранок 17 грудня. І багато хто не забарився увічнити туманне місто в панорамних фото і відео, щоб потім поділитися враженнями в соціальних мережах.

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Так, відео вкритої туманом Одеси, зняте з верхніх поверхів багатоповерхівки, було опубліковано в Facebook-групі "Підслухано в Одесі".

Фотографії, також зроблені з висоти, опублікувало у своєму Telegram-каналі видання Dumskaya.

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

dumskaya.net

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

dumskaya.net

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

dumskaya.net

Не менш цікавими виявилися види туманної Одеси, зняті з землі. Особливо вражаючими вийшли фото, які були зроблені неподалік від моря, звідки і прийшов до Одеси ранковий туман. Ці знімки одесити опублікували в Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

Telegram Одеса як вона є

Одесу укутав фантастичний туман

Одесу укутав фантастичний туман

Telegram Одеса як вона є

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова в грудні розцвіла калина. Приголомшливі фотографії бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані в Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси фотографии видео
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