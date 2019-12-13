В пятницу, 13 декабря, в Одессе ожидается пасмурная погода с мелким дождем.

Температура воздуха не поднимется выше +6 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Атмосферное давление будет низким – около 750 мм ртутного столба. В Одессе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 12 м/с.

Синоптики отмечают, что к вечеру дождь усилится. Такая же дождливая погода ждет одесситов и на выходные.

Одесская зима: прогноз погоды на 13 декабря usionline.com (Иллюстрация)

Одесская зима: прогноз погоды на 13 декабря meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу 13-го – в день Святого Андрея – в Украине ожидаются локальные осадки в виде дождя и снега. На дорогах возможна гололедица – водителям стоит быть осторожными.

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