В пятницу, 13 декабря, в Одессе ожидается пасмурная погода с мелким дождем.
Температура воздуха не поднимется выше +6 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Атмосферное давление будет низким – около 750 мм ртутного столба. В Одессе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 12 м/с.
Синоптики отмечают, что к вечеру дождь усилится. Такая же дождливая погода ждет одесситов и на выходные.
Одесская зима: прогноз погоды на 13 декабря
usionline.com (Иллюстрация)
Одесская зима: прогноз погоды на 13 декабря
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу 13-го – в день Святого Андрея – в Украине ожидаются локальные осадки в виде дождя и снега. На дорогах возможна гололедица – водителям стоит быть осторожными.
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