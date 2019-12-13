У п'ятницю, 13 грудня, в Одесі очікується похмура погода з дрібним дощем.
Температура повітря не підніметься вище +6 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Атмосферний тиск буде низьким – близько 750 мм ртутного стовпа. В Одесі буде дути південно-східний вітер зі швидкістю до 12 м/с.
Синоптики відзначають, що до вечора дощ посилиться. Така ж дощова погода чекає одеситів і на вихідні.
Одеська зима: прогноз погоди на 13 грудня
usionline.com (Ілюстрація)
Одеська зима: прогноз погоди на 13 грудня
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю 13-го – в день Святого Андрія – в Україні очікуються локальні опади у вигляді дощу і снігу. На дорогах можлива ожеледиця – водіям варто бути обережними.
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