У п'ятницю, 13 грудня, в Одесі очікується похмура погода з дрібним дощем.

Температура повітря не підніметься вище +6 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Атмосферний тиск буде низьким – близько 750 мм ртутного стовпа. В Одесі буде дути південно-східний вітер зі швидкістю до 12 м/с.

Синоптики відзначають, що до вечора дощ посилиться. Така ж дощова погода чекає одеситів і на вихідні.

Одеська зима: прогноз погоди на 13 грудня usionline.com (Ілюстрація)

Одеська зима: прогноз погоди на 13 грудня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю 13-го – в день Святого Андрія – в Україні очікуються локальні опади у вигляді дощу і снігу. На дорогах можлива ожеледиця – водіям варто бути обережними.

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