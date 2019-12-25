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25 декабря • обновлено в 10:40
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Одессе ж*па: одесские журналистки снялись в эротическом календаре. Фото

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В Одессе медиахолдинг Думская выпустил эротический календарь на 2020 год с участием своих сотрудниц.

На каждом фото, на которых девушки демонстрируют свои ягодицы, обозначена одна из серьезных, по их мнению, городских проблем – передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Это и хаотичная застройка, и пробки на дорогах, и проблема с пожарной безопасностью, коррупция и даже отношение к иностранцам в ресторанах (оказывается это тоже серьезная проблема Одессы).

Как отметили в редакции Думской, все желающие могут приобрести календарь с их сотрудницами за 1 000 грн. Там уверяют, что деньги пойдут на благотворительность и нужды украинской армии.

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Одесские журналистки снялись в эротическом календаре

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе создали эротический календарь для лидеров оппозиции под названием "Евромайдан: ну и что, что не вместе?" После этого разгорелся скандал.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы эротика календарь
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