Бывший посол в Британии оценил перспективы вступления Украины в НАТО. Видео

Североатлантический договор позволяет НАТО пригласить Украину в Альянс в границах 1991 года, но распространять общую защиту блока на нашу территорию постепенно, считает дипломат Вадим Пристайко. Он ссылается на статью 6, в которой прописаны конкретные земли и объекты, подпадающие под правило "нападение на одного – это нападение на всех".

Видео дня

В интервью OBOZ.UA посол Украины в Великобритании в 2020–2023 годах сравнил наше публичное заявление о желании вступить в НАТО с "открывшимся" боксером. То есть мы признали, что выбираем конкретный союз безопасности и отказываемся от других.

"Ты заявил, что ты идешь. И, очевидно, ты должен понимать: либо ты завершаешь этот путь и становишься членом Альянса, и тебя прикрывает ядерный зонтик Альянса и Соединенных Штатов, либо ты – как мы – говоришь, но недостаточно делаешь. По разным причинам", – сказал эксперт.

"Мы недостаточно с вами сделали. Мы не побороли коррупцию, мы не побороли неэффективность, мы не расширили свои Вооруженные силы, не реформировали их. Так же и партнеры, которые нас там не хотели, действовали под влиянием России, действовали в своих собственных интересах (та же Венгрия). Неважно сейчас. Имеет значение, что мы с вами остались там, где мы есть: мы только заявили и подставились для этого удара, не имея действительно достаточных возможностей защититься. Это был неудачный вариант дипломатии", – считает экс-посол.

Он не верит, что сейчас обычное приглашение (а не присоединение) способно отпугнуть кремлевского диктатора Владимира Путина от Украины.

"Я занимаюсь НАТО всю свою дипломатическую жизнь. И я хочу сказать, что просто пригласить – это не только недостаточно, это и не произойдет. Если быть бюрократом, а не только дипломатом, нужно залезть в так называемый Североатлантический (или Вашингтонский) договор, основу НАТО. И там есть статья 10, очень просто написанная (вообще документ очень короткий, и всем украинцам советую почитать, все говорят о статье 5, но никто ее никогда не читал). Так же и 10 [статья]. В 10-й написано, что по общей договоренности страна может быть приглашена", – заявил Пристайко.

То есть, решение о приглашении Киева должно быть коллективным. Условно говоря, президент США Джо Байден не может пригласить нас единолично.

Отвечая на вопрос о "немецком варианте" вступления в НАТО для нашей страны, дипломат подчеркнул: ему не нравится, когда говорят о присоединении "по частям", лучше использовать термин "постепенно".

Он напомнил о 6 статье договора государств НАТО. Там обозначена география защиты Альянса.

"Используя механизм статьи 6, можно сказать, что Украина как государство приглашается и становится членом Альянса, но ответственность НАТО военная – за той территорией, которая определяется статьей 6", – сказал эксперт.

По его мнению, теоретически это можно сделать, но вопрос в политической силе и в политическом желании партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно недавнему соцопросу, украинцы почти одинаково поддерживают две главные стратегии обеспечения безопасности: ядерное оружие или вступление в НАТО.

– Дипломат Андрей Веселовский напомнил, что украинцам нужно было "созреть" до того, чтобы видеть свою страну в будущем частью Североатлантического альянса. До 2020-х годов – даже после нападения России в 2014-м – для многих слово "НАТО" было "бранью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!