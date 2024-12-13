Свет будут отключать даже ночью: "Укрэнерго" показало график на 14 декабря

В субботу, 14 декабря, в Украине планируют применять почасовые отключения электроэнергии с 00:00 до 22:00. Несмотря на выходной день, это значительно дольше, чем в предыдущие дни, когда свет по ночам не отключали. Причиной ужесточения графиков стали последствия российских обстрелов энергетики.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что для бытовых потребителей время применения и объем ограничений будут следующими:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса отключения будут действовать еще дольше – круглосуточно, с 00:00 до 24:00. При этом ограничения не применяются к критической инфраструктуре и предприятиям, импортирующим более 60% тока для собственных нужд.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются" – добавили в "Укрэнерго".

Там также предупредили, что графики могут измениться в течение дня. "Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – говорится в сообщении.

В компании советуют украинцам узнавать актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Посмотреть свой график можно по таким ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Сейчас во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Но при этом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

График отключения света изменится по всей Украине

Вскоре во всех регионах Украины будут действовать единые правила для графиков почасовых отключений света, согласно новой инструкции Министерства энергетики. Каждая очередь (группа) отключения будет разделена на две подочереди, что позволит проводить отключения в различное время даже для потребителей одной групп.

В "Укрэнерго" уже привели примеры, при которых могут применяться такие отключения. Так, если сбалансировать систему можно будет без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди. А если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.

Новые правила отключений предусматривают и другие изменения, могут ввести в действие с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы уже известны.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря энергетика Украины оказались под новым массированным ударом РФ, в частности были атакованы ТЭС компании ДТЭК и другие энергообъекты в нескольких регионах, на 5 из 9 энергоблоков АЭС пришлось снизить мощность. В результате графики отключений света заметно ужесточились.

Некоторые регионы также пострадали непосредственно от российских атак. Самая сложная ситуация с энергоснабжением после обстрела сложилась в Одессе. А город Бурштын на Прикарпатье остался без тепла.

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