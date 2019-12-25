Одесі ж*па: одеські журналістки знялися в еротичному календарі. Фото

В Одесі медіахолдинг Думська випустив еротичний календар на 2020 рік за участю своїх співробітниць.

На кожному фото, на яких дівчата демонструють свої сідниці, позначена одна з серйозних, на їхню думку, міських проблем – передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Це і хаотична забудова, і пробки на дорогах, і проблема з пожежною безпекою, корупція і навіть ставлення до іноземців в ресторанах (виявляється це теж серйозна проблема Одеси).

Як відзначили в редакції Думській, всі бажаючі можуть придбати календар з їх співробітницями за 1 000 грн. Там запевняють, що гроші підуть на благодійність і потреби української армії.

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Одеські журналістки знялися в еротичному календарі Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі створили еротичний календар для лідерів опозиції під назвою "євромайдан: ну і що, що не разом?" Після цього розгорівся скандал.

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