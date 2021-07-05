Одесса ушла под воду после ночного ливня. Видео

Одесса ушла под воду после сильного ливня, который прошел в ночь на понедельник, 5 июля. Из-за непогоды затопило ряд улиц.

Об этом сообщает местный Telegram-канал. Пользователи опубликовали в сети фото и видео последствий непогоды (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что затопило переулок Высокого, улицы Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, а также центр города.

В связи последствиями ливня троллейбусный маршрут №8 сократили до улицы Химической. На трамвайном маршруте №20 временно работает маршрутное такси.

Видео дня

Согласно прогнозу погоды на сайте Укргидрометцентра, 5 июля в Одессе будет пасмурно и дождливо, возможен град. Ветер северный 5-10 м/сек, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/сек. Температура воздуха утром прогреется до +20 градусов, днем потеплеет до +25, вечером +23 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине 5 июля будет снова дождливой. Осадки, которые будут сопровождаться грозами, охватят все регионы. Синоптик Наталья Диденко пояснила, что непогода будет связана с циклоном, который уже вторгся на юг страны.