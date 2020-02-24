Сильный шквальный ветер, обрушившийся на Одесскую область утром 24 февраля, стал причиной множества ЧП в разных уголках региона. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Буря ломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий. Синоптики предупредили, что стихия будет бушевать по меньшей мере до вечера понедельника, а порывы ветра достигнут 28-30 м/с (чтобы посмотреть фото и видео разрушений, доскролльте страницу до конца).

Ураган в Одессе Odessa.Info

В частности, в райцентре Ананьев штормовой ветер повалил несколько деревьев и сорвал крышу местного Дома культуры – недавно отремонтированного здания-памятника архитектуры. В городе Подольске буря сорвала кровлю административного здания РЭС.

В Одессе на улице Космонавтов с корнями вырвало два больших дерева, которые рухнули на проезжую часть, заблокировав движение. Аналогичный инцидент произошел в центре города на ул.Пастера. Здесь рухнувшая акация также упала на проезжую часть, к тому же повредив контактную сеть трамваев. Из-за происшествия перестали ходить трамваи №3 и №28.

Кроме того, на Большом Фонтане в Одессе сорвало конструкцию остановочного комплекса. Шквальный ветер бросил её на парковку местного торгового центра: в результате повреждено несколько автомобилей.

В пригороде Одессы Совиньоне рухнул многотонный биллборд. Он упал на трамвайные рельсы и заблокировал движение трамваев №27.

Мэрия Одессы обратилась к горожанам и гостям города с просьбой максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач.

В Подольске буря сорвала кровлю с местной школы Odessa.Info

В Ананьеве буря сорвала крышу с Дома культуры Facebook Владимира Седова

В Ананьеве буря сорвала крышу с Дома культуры Facebook Владимира Седова

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, всю страну накрыл погодный армагеддон: появились первые видео и фото.

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