Сильний шквальний вітер, що накрив Одеську область вранці 24 лютого, став причиною безлічі НП в різних куточках регіону. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Буря ламала дерева і рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель. Синоптики попередили, що стихія вируватиме щонайменше до вечора понеділка, а пориви вітру досягнуть 28-30 м/с (щоб подивитися фото і відео руйнувань, доскрольте сторінку до кінця).

Ураган в Одесі Odessa.Info

Зокрема, в райцентрі Ананьїв штормовий вітер повалив кілька дерев і зірвав дах місцевого Будинку культури – нещодавно відремонтованої будівлі-пам'ятки архітектури. У місті Подольську буря зірвала покрівлю адміністративної будівлі РЕМ.

В Одесі на вулиці Космонавтів із корінням вирвало два великі дерева, які впали на проїзну частину, заблокувавши рух. Аналогічний інцидент трапився в центрі міста на вул. Пастера. Тут велика акація також впала на дорогу, до того ж пошкодивши контактну мережу трамваїв. Через події перестали ходити трамваї №3 та №28.

Крім того, на Великому Фонтані в Одесі зірвало конструкцію зупинкового комплексу. Шквальний вітер кинув її на парковку місцевого торгового центру: в результаті пошкоджено кілька автомобілів.

У передмісті Одеси Совіньоні звалився багатотонний білборд. Він впав на трамвайні рейки і заблокував рух трамваїв №27.

Мерія Одеси звернулася до містян і гостей міста з проханням максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач.

У Подільському буря зірвала покрівлю з місцевої школи Odessa.Info

В Ананьєві буря зірвала дах із Будинку культури Facebook Володимира Сєдова

В Ананьєві буря зірвала дах із Будинку культури Facebook Володимира Сєдова

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