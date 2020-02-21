Немного дождя: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на выходные

Теплую, но местами, дождливую погоду обещают синоптики на выходные Одессе и области.

Так, в субботу, 22 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром слабый туман. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Ночью температура воздуха составит 0-2 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 9 °С тепла.

В Одесской области 22 февраля также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 0-5 °С мороза. А днем столбик термометра поднимется до отметки ​12 °С со знаком "+".

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и и области на 22 февраля Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В воскресенье, 23 февраля в Одессе и области будет облачно, с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем воздух прогреется до 11 °С тепла.

Прогноз погоды в Одессе и и области на 23 февраля Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Как сообщал OBOZREVATEL, одесские полицейские оригинальным флэшмобом поздравили украинцев с Международным днем родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля. Сотрудники Патрульной полиции Одесской области записали необычное видео, в котором раскрыли богатство украинского языка, призвав ценить его.

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