Трохи дощу: синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні

Теплу, але місцями, дощову погоду обіцяють синоптики на вихідні Одесі і області.

Так, в суботу, 22 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Вночі температура повітря складе 0-2 °С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 9 °С тепла.

В Одеській області 22 лютого також буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 метрів на секунду. Вночі температура повітря складе 0-5 °С морозу. А вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 12 °С зі знаком "+".

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі і та області на 22 лютого Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

У неділю, 23 лютого в Одесі та області буде хмарно, з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі складе від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 11 °С тепла.

Прогноз погоди в Одесі і та області на 23 лютого Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеські поліцейські оригінальним флешмобом привітали українців з Міжнародним днем рідної мови, який відзначається у всьому світі 21 лютого. Співробітники Патрульної поліції Одеської області записали незвичайне відео, в якому розкрили багатство української мови, закликавши цінувати її.

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