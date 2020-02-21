В Одессе вечером 20 февраля у памятника Дюку прошла акция памяти Героев Небесной Сотни. В ней приняли участие несколько десятков одесситов.
Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).
Сначала состоялась панихида по погибшим за Украину, а потом собравшиеся зажгли свечи и расставили лампадки в форме государственного герба.
Организаторы акции отметили, что дата 20 февраля 2014 года, когда на Майдане погибли люди, стала поворотной точкой в истории Украины и определила путь страны в Европу.
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни
Думская
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны.
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