Главная Новости
21 февраля • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни. Фото и видео

591
Читать материал на украинском

В Одессе вечером 20 февраля у памятника Дюку прошла акция памяти Героев Небесной Сотни. В ней приняли участие несколько десятков одесситов.

Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Новости
"С этим нужно что-то делать": одессит шокировал сеть постом об украинском языке

Сначала состоялась панихида по погибшим за Украину, а потом собравшиеся зажгли свечи и расставили лампадки в форме государственного герба.

Организаторы акции отметили, что дата 20 февраля 2014 года, когда на Майдане погибли люди, стала поворотной точкой в истории Украины и определила путь страны в Европу.

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

В Одессе трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
6
Смешно
1
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А как насчёт жертв нацистов 2 мая?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги