В Одесі трамвай брутально "помстився" автохаму: фото наслідків

В Одесі водій трамваю суворо "помстився" автохаму, який припаркувався буквально на рейках.

Наслідки такої парковки очевидці ДТП сфотографували і опублікували в Facebook-групі "Підслухано Одеса".

Аварія трапилася близько 9:30 ранку на жвавій в цей час доби вулиці Іцхака Рабіна. неподалік від зупинки "Будинок меблів". Трамвай не дотягнув до неї кілька десятків метрів, зіткнувшись з легковиком Renault, який опинився на рейках без водія. Протаранивши машину, вагон розвернув її, злегка протягнувши за собою, і зажав між деревом і металлевою огорожею.

В Одесі трамвай суворо провчив автохама Підслухати Одеса / Facebook

В результаті ДТП ніхто не постраждав, проте рух електротранспорту на деякий час зупинився.

Відзначимо, що автохами на одеських вулицях стали звичайною справою. У більшості випадків одесити до них лояльні. Водії громадського транспорту рідко наважуються їхати напролом, звертаючись до пасажирів, які теж не мають бажання чекати, коли ситуація вирішиться сама по собі. Деякі з таких випадків потім підривають мережу. Як наприклад, ситуація біля одеського привозу, героїнею якої в жовтні стала автоледі, що приїхала на ринок. Її машину штовхали з місця на місце впродовж кількох годин з десяток водіїв різних трамваїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада автохам в ранкову годину пік заблокував відразу три трамвайні маршрути в центрі Одеси. Через героя "рейкової парковки" жвава вулиця на кілька годин завмерла в заторах.

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