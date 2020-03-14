На юге Одесской области началась паника из-за информации о женщине с явными признаками инфекционного заболевания, которая вернулась 12 марта из Италии в родное село самостоятельно на рейсовом автобусе и маршрутке.

Утром 14 марта, когда женщине стало хуже, её транспортировали из села Новоселовка Саратского района в больницу райцентра Измаил. Об этом сообщает местное издание БессарабіЯ.UA.

На юге Одесщины паникуют из-за больной женщины, приехавшей из Италии pixabay.com

Паника среди населения нарастает из-за того, что чиновники не сообщают людям о реальной эпидемиологической ситуации в регионе.

Односельчане заболевшей рассказали, что женщина, которая длительное время находилась на заработках в Италии, добиралась в родное село на автобусе "Кишинев-Одесса", а затем из Одессы – на маршрутке. При этом она была с явными признаками недомогания, и без защитной маски.

По информации местных жителей, утром 14 марта женщину забрала скорая помощь. В Саратской ЦРБ больной сделали рентген легких, который показал, что у женщины уже наблюдается двусторонняя пневмония, после чего её направили в Измаильскую инфекционную больницу.

Врачи больницы рассказали, что с женщиной "проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, отобраны материалы для анализа и отправлены в вирусологическую лабораторию".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти просят "самоизолироваться" заробитчан, вернувшихся на Одесщину из-за границы. А в МВД намерены сажать в тюрьму за нарушение карантина и сокрытие коронавируса.

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