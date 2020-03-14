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14 березня • оновлено в 20:00
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На півдні Одещини екстрено госпіталізували хвору, що приїхала з Італії на громадському транспорті

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На півдні Одеської області почалася паніка через інформацію про жінку з явними ознаками інфекційного захворювання, яка повернулась 12 березня з Італії в рідне село самостійно на рейсовому автобусі і маршрутці.

Вранці 14 березня, коли жінці стало гірше, її транспортували з села Новоселівка Саратського району в лікарню райцентру Ізмаїл. Про це повідомляє місцеве видання БессарабіЯ.UA.

На півдні Одещини панікують через хвору жінки, яка приїхала з Італії

На півдні Одещини панікують через хвору жінки, яка приїхала з Італії

pixabay.com

Паніка серед населення наростає через те, що чиновники не повідомляють людям про реальну епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Односельці хворої розповіли, що жінка, яка тривалий час перебувала на заробітках в Італії, добиралася в рідне село на автобусі "Кишинів-Одеса", а потім з Одеси – на маршрутці. При цьому вона була з явними ознаками нездужання, але без захисної маски.

За інформацією місцевих жителів, вранці 14 березня жінку забрала швидка допомога. У Саратської ЦРЛ їй зробили рентген легенів, який показав, що у жінки вже є двостороння пневмонія, після чого її направили до Ізмаїльської інфекційної лікарні.

Лікарі розповіли, що з жінкою "проведені всі необхідні протиепідемічні заходи, відібрані матеріали для аналізу і відправлені в вірусологічну лабораторію".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада просить "самоізолюватись" заробітчан, які повернулися на Одещину з-за кордону. А в МВС мають намір садити в тюрму за порушення карантину і приховування коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Теги
карантин новини Одеси НП в Одесі
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