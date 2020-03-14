В Одесскую область спешно возвращаются украинцы, которые находились на заработках за границей, в частности, в Европе, где свирепствует коронавирус.

Вернувшихся домой граждан проверяют медики, которые просят их проявить сознательность, избегая посещения праздников, храмов и других мест массового скопления людей. Обращение главврача Ренийского Центра первичной медико-санитарной помощи Сергея Георгиу к вернувшимся на Одесщину заробитчанам опубликовано на Youtube-канале местного телеканала "Новости Рени" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Медперсонал выявляет граждан, которые в последние время вернулись домой из Италии и проводит с ними разъяснительные беседы с просьбой ограничить на время общение – не ходить на праздники, в церковь и к родственникам", – рассказал медик.

Он напомнил, что инкубационный период составляет 14 суток, а носителями вируса могут быть и здоровые люди.

Вернувшихся на Одесщину заробитчан просят самоизолироваться bessarabiainform.com

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в мире в Одесской области, наряду с другими регионами Украины, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности.

При Одесской ОГА создана специальная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы, СБУ и Лабораторного центра Минздрава. Сформированы три бригады быстрого реагирования, определены подразделения для оказания круглосуточной медицинской помощи, разработана схема перепрофилирования медучреждений в случае массового поступления больных, сформированы резервные бригады врачей.

Главной госпитальной базой определена инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест готовы для лечения пациентов. Больных, нуждающихся в реанимации, будут госпитализировать на дополнительные базы, которых в Одессе 6, а в районах области – 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за карантина будет отменен легендарный фестиваль смеха "Юморина". Фестиваль, на который в Одессу ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, должен был состояться 1 апреля 2020 года.

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