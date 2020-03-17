На Днестре в Беляевском районе речные полицейские с погоней задержали водителя лодки в состоянии алкогольного опьянения.

В крови мужчины обнаружили 0,64 промилле алкоголя при норме 0,2 промилле, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

На Одесщине речные полицейские устроили погоню за пьяным лодочником Отдел коммуникации полиции Одесской области

Правонарушителем оказался 58-летний житель Беляевки. Группа по противодействию преступности на водных объектах Одесской области и Черного моря составила на него протокол по ч. 5 ст. 130 ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 550 гривен) или лишение права управления плавучих средств на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

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