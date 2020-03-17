На р. Дністер в Біляївському районі Одещини річкові поліцейські затримали водія човна в стані алкогольного сп'яніння.

У крові чоловіка виявили 0,64 проміле алкоголю при нормі 0,2 проміле, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Одеської області.

На Одещині річкові поліцейські влаштували погоню за п'яним човнярем Відділ комунікації поліції Одеської області

Правопорушником виявився 58-річний житель Біляївки.

Група з протидії злочинності на водних об’єктах Одеської області та Чорного моря склала на нього протокол за ч. 5 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 тис. 550 гривен) або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративного арешту на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

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