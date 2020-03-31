На Одесщине погибла семья, отравившись угарным газом

В селе Латовка под Одессой 30 марта угарным газом отравилась целая семья.

Два человека погибли, а двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГУНП Одесской области.

Семья под Одессой отравилась угарным газом euroservis.com.ua

Трагедия произошла вечером в понедельник. Родственники обнаружили пострадавших, когда не дозвонились до них и приехали убедиться, все ли в порядке.

Погибли 43-летний хозяин дома и его 77-летняя мать. Скорая помощь увезла в больницу в крайне тяжелом состоянии 42-летнюю жену погибшего и их восьмилетнюю дочь.

По предварительным данным, люди отравились угарным газом от газового котла. Обстоятельства трагедии выясняются. В рамках уголовного производства будет назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, угарным газом во время полета отравились 25 пассажиров British Airlanes.

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