На Одещині загинула родина, отруївшись чадним газом

У селі Латовка під Одесою 30 березня чадним газом отруїлася ціла сім'я.

Двоє людей загинули, а двоє госпіталізовані у вкрай важкому стані, повідомили в ГУНП Одеської області.

Сім'я під Одесою отруїлася чадним газом euroservis.com.ua

Трагедія сталася ввечері в понеділок. Родичі виявили постраждалих, коли не додзвонилися до них і приїхали переконатися, чи все в порядку.

Загинули 43-річний господар будинку і його 77-річна мати. Швидка допомога відвезла в лікарню у вкрай важкому стані 42-річну дружину загиблого і їх восьмирічну дочку.

За попередніми даними, люди отруїлися чадним газом від газового котла. Обставини трагедії з'ясовуються. В рамках кримінального виробництва буде призначений ряд експертиз.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, чадним газом під час польоту отруїлися 25 пасажирів British Airlanes.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся