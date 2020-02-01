В Одессе водители троллейбусов устроили драку посреди дороги: фото

Водители двух одесских троллейбусов устроили конфликт на глазах у изумленных пассажиров прямо во время рейса.
Происшествие случилось на остановке "Селекционный институт" 31 января, сообщает OBOZREVATEL. Видео инцидента, снятое очевидцами, размещено на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе подрались водители троллейбусов
sozh.info
"Одному водителю троллейбуса очень не понравилось, что второй остановился сзади слишком близко от него. Поэтому он вышел из своей кабины, подошел к своему коллеге и стал выяснять отношения. Второй водитель в долгу не остался, в результате чего мужчину устроили потасовку на глазах пассажиров, которых они везли", – рассказал свидетель происшествия.
В Одессе посреди рейса подрались двое водителей троллейбусов
Кроме того, пока водители дрались, некоторые пассажиры воспользовались ситуацией и вышли из троллейбусов, не заплатив за проезд.
После потасовки оба водителя разъехались по своим маршрутам.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эпичная драка маршрутчиков парализовала центр Одессы. Из-за конфликта двух мужчин на дороге в час пик образовался гигантский затор.
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