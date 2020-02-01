Главная Новости
1 февраля • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе водители троллейбусов устроили драку посреди дороги: фото

814
Читать материал на украинском

Водители двух одесских троллейбусов устроили конфликт на глазах у изумленных пассажиров прямо во время рейса.

Происшествие случилось на остановке "Селекционный институт" 31 января, сообщает OBOZREVATEL. Видео инцидента, снятое очевидцами, размещено на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе подрались водители троллейбусов

В Одессе подрались водители троллейбусов

sozh.info

"Одному водителю троллейбуса очень не понравилось, что второй остановился сзади слишком близко от него. Поэтому он вышел из своей кабины, подошел к своему коллеге и стал выяснять отношения. Второй водитель в долгу не остался, в результате чего мужчину устроили потасовку на глазах пассажиров, которых они везли", – рассказал свидетель происшествия.

Новости
Детский хоккейный матч закончился массовой дракой в Одессе
В Одессе посреди рейса подрались двое водителей троллейбусов

В Одессе посреди рейса подрались двое водителей троллейбусов

Кроме того, пока водители дрались, некоторые пассажиры воспользовались ситуацией и вышли из троллейбусов, не заплатив за проезд.

После потасовки оба водителя разъехались по своим маршрутам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эпичная драка маршрутчиков парализовала центр Одессы. Из-за конфликта двух мужчин на дороге в час пик образовался гигантский затор.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Драка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги