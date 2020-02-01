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1 лютого • оновлено в 12:27
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В Одесі водії тролейбусів влаштували бійку посеред дороги: фото

2.2т
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Водії двох одеських тролейбусів влаштували конфлікт на очах у здивованих пасажирів прямо під час рейсу.

Подія трапилася на зупинці "Селекційний інститут" 31 січня, повідомляє OBOZREVATEL. Відео інциденту, зняте очевидцями, розміщено на Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео і фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі побилися водії тролейбусів

В Одесі побилися водії тролейбусів

sozh.info

"Одному водієві тролейбуса дуже не сподобалося, що другий зупинився позаду занадто близько від нього. Тому він вийшов зі своєї кабіни, підійшов до свого колеги і став з'ясовувати стосунки. Другий водій в боргу не залишився, в результаті чого чоловіки влаштували бійку на очах пасажирів, яких вони везли", – розповів свідок події.

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В Одесі посеред рейсу побилися двоє водіїв тролейбусів

В Одесі посеред рейсу побилися двоє водіїв тролейбусів

Крім того, поки водії билися, деякі пасажири скористалися ситуацією і вийшли з тролейбусів, не заплативши за проїзд.

Після бійки обидва водії роз'їхалися по своїх маршрутах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, епічна бійка маршрутників паралізувала центр Одеси. Через конфлікт двох чоловіків на дорозі в годину пік утворився гігантський затор.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси бійка
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