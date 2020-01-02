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2 января • обновлено в 15:00
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Молотком по голове: под Одессой ревнивый муж едва не убил соседа

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В Одесской области ревнивец из-за жены едва не убил соседа. Мужчина ударил недруга молотком по голове.

Инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области в ночь на 2 января, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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33-летний мужчина приревновал свою жену к 56-летнему соседу. Забравшись к нему в дом, ревнивец ударил его молотком по голове, пока тот спал.

Под Одессой ревнивый муж едва не убил соседа

Под Одессой ревнивый муж едва не убил соседа

od.npu.gov.ua

Пострадавший получил тяжелую травму головы. К счастью, в это время в доме находился родственник пострадавшего, который успел вызвать "скорую". Потерпевшего доставили в больницу. А злоумышленника быстро задержали. Он не отрицал свою причастность к преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали горе-мать, чья маленькая дочь едва не умерла от передозировки тяжелым синтетическим наркотиком. 33-летней женщине сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям – годовалая девочка отравилась остатками метадона, который дома принимала ее мать.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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