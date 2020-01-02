Молотком по голове: под Одессой ревнивый муж едва не убил соседа

В Одесской области ревнивец из-за жены едва не убил соседа. Мужчина ударил недруга молотком по голове.

Инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области в ночь на 2 января, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

33-летний мужчина приревновал свою жену к 56-летнему соседу. Забравшись к нему в дом, ревнивец ударил его молотком по голове, пока тот спал.

Под Одессой ревнивый муж едва не убил соседа od.npu.gov.ua

Пострадавший получил тяжелую травму головы. К счастью, в это время в доме находился родственник пострадавшего, который успел вызвать "скорую". Потерпевшего доставили в больницу. А злоумышленника быстро задержали. Он не отрицал свою причастность к преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали горе-мать, чья маленькая дочь едва не умерла от передозировки тяжелым синтетическим наркотиком. 33-летней женщине сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям – годовалая девочка отравилась остатками метадона, который дома принимала ее мать.

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