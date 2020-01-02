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2 січня • оновлено в 15:02
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Молотком по голові: під Одесою ревнивий чоловік ледь не вбив сусіда

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В Одеській області ревнивець через дружину ледь не вбив сусіда. Чоловік ударив недруга молотком по голові.

Інцидент стався в Біляївському районі Одеської області в ніч на 2 січня, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

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33-річний чоловік приревнував свою дружину до 56-річного сусіда. Забравшись до нього в будинок, ревнивець ударив його молотком по голові, поки той спав.

Під Одесою ревнивий чоловік ледь не вбив сусіда

Під Одесою ревнивий чоловік ледь не вбив сусіда

od.npu.gov.ua

Потерпілий отримав важку травму голови. На щастя, в цей час в будинку знаходився родич потерпілого, який встиг викликати "швидку". Потерпілого доставили в лікарню. А зловмисника швидко затримали. Він не заперечував свою причетність до злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали горе-матір, чия маленька донька ледь не померла від передозування важким синтетичним наркотиком. 33-річній жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки – однорічна дівчинка отруїлася залишками метадону, який вдома приймала її мати.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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