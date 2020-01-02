Молотком по голові: під Одесою ревнивий чоловік ледь не вбив сусіда

В Одеській області ревнивець через дружину ледь не вбив сусіда. Чоловік ударив недруга молотком по голові.

Інцидент стався в Біляївському районі Одеської області в ніч на 2 січня, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

33-річний чоловік приревнував свою дружину до 56-річного сусіда. Забравшись до нього в будинок, ревнивець ударив його молотком по голові, поки той спав.

Під Одесою ревнивий чоловік ледь не вбив сусіда od.npu.gov.ua

Потерпілий отримав важку травму голови. На щастя, в цей час в будинку знаходився родич потерпілого, який встиг викликати "швидку". Потерпілого доставили в лікарню. А зловмисника швидко затримали. Він не заперечував свою причетність до злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали горе-матір, чия маленька донька ледь не померла від передозування важким синтетичним наркотиком. 33-річній жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки – однорічна дівчинка отруїлася залишками метадону, який вдома приймала її мати.

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