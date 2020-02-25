Світ після коронавірусу: на Одещині зняли фільм про загибель людства

В Одесі група ентузіастів зняла короткометражний фільм "Апокаліпсис людства" про життя на Землі після епідемії китайського коронаваріуса.

За сюжетом фільму пандемія вбила майже все населення планети. Про це розповів автор фільму Ярослав Ребрій на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На Одещині ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

Акторів набрали з місцевих спортсменів. Зйомки фільму проводилися в райцентрі Ананьєві на Одещині.

"Руїни в деяких місцях Ананьєва настільки колоритні і яскраві, що можна брати гроші за їх оренду в зйомці фільмів-катастроф будь-якого рівня", – відзначили учасники зйомки.

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

В Одесі ентузіасти зняли кіно про загибель людства Facebook Ярослава Ребрія

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі ходили чутки про зараження китайським коронавірусом через водопровідну питну воду.

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