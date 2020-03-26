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26 марта • обновлено в 13:37
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"Куратор" Одещины заявил о нулевой готовности области к коронавирусу

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Готовность Одесской области к борьбе с коронавирусом COVID-19 – нулевая.

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Об этом рассказал владелец компании "TИС" Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, пишет издание "Украинская правда".

Коронавирус в Одесской области

Коронавирус в Одесской области

16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. В частности он попросил их взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

"Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний. Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов – без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому", – сообщил Ставницер.

Бизнесмен также признал, что его поразила "растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях, и категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев".

"Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие", – добавил он.

Также, по его словам, в области не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские, больницы. Они не оснащены практически ничем необходимым, а медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина приводят к несоблюдению карантина и мер предосторожности. В связи с этим ситуация в регионе выглядит плачевно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 25 марта в Одесской области количество зараженных коронавирусом возросло до четырех человек.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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