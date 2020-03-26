Готовність Одеської області до боротьби з коронавірусом COVID-19 – нульова.

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Про це розповів власник компанії "TІС" Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавірусу, пише видання "Українська правда".

Коронавірус в Одеській області

16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. Зокрема він попросив їх узяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси і люди.

"Якщо все залишиться так, як є, ми втратимо більше людей не від вірусу, а від хронічних та інших захворювань. Я патріот, але повинен визнати, що готовність нульова. Ми ризикуємо в перші ж дні напливу пацієнтів залишитися без значної кількості лікарів – без костюмів і умов для роботи вони будуть відмовлятися цим займатися. Обслуговувати ШВЛ, які ми зараз такою титанічною працею збираємо по світу, буде нікому", – повідомив Ставніцер.

Бізнесмен також визнав, що його вразила "розгубленість людей, які мають знати, що робити в таких ситуаціях, та категоричний пофігізм людей, які продовжують вважати, що карантин не для них, а для італійців чи німців".

"Провал в тому місці, в якому у нас повинна бути медицина. Ми раніше думали, що вона просто недосконала, а тепер з'ясували, що її немає. Це досить страшне відкриття", – додав він.

Також, за його словами, в області не захищені лікарі, бригади швидкої допомоги, соціальні працівники, поліцейські, лікарні. Вони не оснащені практично нічим необхідним, а повільна бюрократична машина і погана дисципліна приводять до недотримання карантину і запобіжних заходів. У зв'язку з цим ситуація в регіоні виглядає плачевно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 25 березня в Одеській області кількість заражених на коронавірус зросла до чотирьох осіб.

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