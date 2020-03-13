Главная Новости
13 марта • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Коронавирус: какие рейсы отменены в аэропорту “Одесса” на период карантина?

464
Читать материал на украинском

В Одесском аэропорту приостановлены полеты четырех авиакомпаний в 6 городов мира.

По состоянию на 13 марта отменены некоторые полеты авиакомпаний МАУ, Onur Air, Czech Airlines и Wizz Air, сообщает OBOZREVATEL.

В одесском аэропорту отменяют рейсы

В одесском аэропорту отменяют рейсы

Facebook/Международный аэропорт Одесса

Самолеты не будут летать в:

• Тель-Авив — на период с 12 марта по 8 апреля.

• Прагу — на период с 18 по 26 марта.

• Стамбул — на период с 14 по 27 марта.

• Гданьск — на период с 13 по 23 марта.

• Катовице — на период с 14 по 24 марта.

• Братиславу — на период с 15 по 25 марта.

В то же время в пресс-службе аэропорта сообщили, что весь персонал воздушных ворот города обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками, антисептиками) и регулярно проводит уборку всех помещений, пассажирских автобусов и трапов с применением специальных дезинфицирующих средств.

Кроме того, представители санитарно-карантинного пункта и погранслужбы с помощью бесконтактного термометра измеряют температуру прилетающих пассажиров. Если на рейсе будут выявлены пассажиры с жалобами на самочуствие, то в аэропорт вызовут скорую, а пассажира изолируют.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Теги
карантин новости Одессы аэропорт Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги