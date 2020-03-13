Коронавірус: які рейси скасовані в аеропорту "Одеса" на період карантину?

В Одеському аеропорту припинені польоти чотирьох авіакомпаній в 6 міст світу.

Станом на 13 березня скасовані деякі польоти авіакомпаній МАУ, Onur Air, Czech Airlines і Wizz Air, повідомляє OBOZREVATEL.

В одеському аеропорту скасовують рейси Facebook / Міжнародний аеропорт Одеса

Літаки не будуть літати в:

• Тель-Авів – на період з 12 березня по 8 квітня.

• Прагу – на період з 18 по 26 березня.

• Стамбул – на період з 14 по 27 березня.

• Гданськ – на період з 13 по 23 березня.

• Катовіце – на період з 14 по 24 березня.

• Братиславу – на період з 15 по 25 березня.

У той же час в прес-службі аеропорту повідомили, що весь персонал повітряних воріт міста забезпечено засобами індивідуального захисту (одноразовими масками і рукавичками, антисептиками) і робітникі регулярно проводять прибирання всіх приміщень, пасажирських автобусів та трапів із застосуванням спеціальних дезінфікуючих засобів.

Крім того, представники санітарно-карантинного пункту і прикордонної служби за допомогою безконтактного термометра вимірюють температуру пасажирів, що прилітають. Якщо на рейсі будуть виявлені пасажири зі скаргами на самопочуття, то в аеропорт викличуть швидку, а пасажира ізолюють.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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