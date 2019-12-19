Как провести новогодние праздники в Одессе с детьми: афиша

Одесские театры и концертные площадки подготовили массу новогодних шоу для детей.

Праздничные спектакли с угощениями начинаются с 20 декабря и продлят по 12 января. Об этом сообщает concert.ua.

20 декабря в Доме клоунов покажут спектакль "Легенда о снеге. Новогодняя сказка-фантазия от Crazy bubble show". Это интерактивное шоу с мыльными пузырями рекомендовано детям от 3 до 12 лет. Начало в 11.00 и 14.00.

20 декабря в Украинском театре покажут спектакль "Дюймовочка". Это классическая постановка сказки Андерсена. Начало в 11.00.

21 и 22 декабря в Доме клоунов покажут спектакль "Сказки старого Нила". Он основан на древнеегипетских мотивах. Начало в 12.00 и 15.00.

С 23 декабря по 10 января в Русском театре будет идти спектакль "Новогодние выходки". Это сказка с Емелей, Дедом Морозом, морским царем, пиратами и русалками. Начало в 11.00 и 14.00.

С 23 декабря по 12 января в Театре музыкальной комедии будет идти мюзикл "Чипполино". Герои Джанни Родари предстанут перед зрителями в новых ипостасях – обещают авторы постановки. Начало спектакля в 11.00 и 14.00.

23 декабря в Одесском оперном театре покажут "Фантастическую ночь". Это история мальчика, который не верит в Новый год, но потом задается вопросом "А может чудо существует?". Начало спектаклей в 16.00 и 19.00.

24, 27 декабря, а также 10 и 17 января в Театре музыкальной комедии представят "Ночь перед Рождеством" – это мюзикл по мотивам произведения Николая Гоголя. Начало в 18.30.

25 декабря, 2, 3 и 8 января в Одесской филармонии пройдет спектакль "Новогодние приключения Красной шапочки". Начало в 11.00.

25, 28, 29, 30 декабря, а также со 2 по 8 января в Доме клоунов покажут спектакль "Космическая У-ТА-ТА". Это шоу про космическое путешествие и встречу Нового года с пришельцами. Начало в 12.00

25, 28, 29 и 30 декабря в том же Доме клоунов покажут музыкальную сказку "Мирабелла и дракон". Она про любовь верность, дружбу, волшебные перевоплощения и чудесное спасение.

С 27 по 30 декабря и со 2 по 5 января в культурном центре Beit Grand будут показывать детское интерактивное шоу "Невероятная история игрушек". Начало в 11.00 и 13.00.

28, 29 декабря и 4 января в Dogma club Ministerium можно посмотреть "Новогодние приключения Винни Пуха и его друзей". Сказка построена как путешествие и зрители его непосредственные участники. Начало в 10.00.

28, 29 30 декабря, 2 и 5 января в Украинском театре будет идти "Тайна Алакрез". Это постановка по мотивам сказки "Королевство кривых зеркал".

31 декабря в Театре музкомедии покажут зимнюю сказку "Холодное сердце". Начало в 11.00 и 14.00.

2,4 и 6 января в концерт-холле "Сады победы" пройдет новогоднее шоу "Тайна снежного шара". Начало 2 и 4 января в 11.00, 17.00, 6 января в 11.00.

Со 2 по 4 января в театре GreTaArt покажут сказку "Большая новогодняя елка". Начало в 12.00 и 15.00.

3 и 5 января в в концерт-холле "Сады победы" представят музыкальное интерактивное представление "Каникулы Деда мороза" про его приключения в Африке. Начало в 11.00.

7 января в Театре музкомедии будет представлено "Новогоднее Фикс шоу. Дед мороз существует!" с участием мультяшных героев фиксиков. Начало в 11.00 и 14.00.

В Русском театре 11 января покажут сказку "Спящая красавица". Начало в 10.30 и 12.30.

И завершит праздничный марафон в Одессе клоунское шоу "И смех и снег", которое пройдет 11 и 12 января в Доме клоунов. Начало в 12.00.

В стоимость билетов на все спектакли входят сладкие подарки для детей.

Как провести новогодние праздники в Одессе с детьми kidsvisitor.com (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Новый год 2020 жители Одессы и Одесской области смогут отдыхать четыре дня подряд.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram