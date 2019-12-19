Як провести новорічні свята в Одесі з дітьми: афіша

Одеські театри і концертні майданчики підготували масу новорічних шоу для дітей.

Святкові вистави з частуваннями починаються з 20 грудня і продовжаться по 12 січня. Про це повідомляє concert.ua.

20 грудня в Будинку клоунів покажуть спектакль "Легенда про сніг. Новорічна казка-фантазія від Crazy bubble show". Це інтерактивне шоу з мильними бульбашками рекомендовано дітям від 3 до 12 років. Початок о 11.00 та 14.00.

20 грудня в Українському театрі покажуть виставу "Дюймовочка". Це класична вистава казки Андерсена. Початок о 11.00.

21 і 22 грудня в Будинку клоунів покажуть спектакль "Казки старого Нілу". Це казка з давньоєгипетськими мотивами. Початок о 12.00 та 15.00.

З 23 грудня по 10 січня в Російському театрі йтиме спектакль "Новорічні витівки". Це казка з Емелей, Дідом Морозом, морським царем, піратами і русалками. Початок о 11.00 та 14.00.

З 23 грудня по 12 січня в Театрі музичної комедії буде йти мюзикл "Чіполіно". Герої Джанні Родарі постануть перед глядачами в нових іпостасях – обіцяють автори. Початок вистави о 11.00 і 14.00.

23 грудня в Одеському оперному театрі покажуть "Фантастичну ніч". Це історія хлопчика, який не вірить в Новий рік, але потім задається питанням "А може диво існує?". Початок вистав о 16.00 та 19.00.

24, 27 грудня, а також 10 і 17 січня в Театрі музичної комедії представлять "Ніч перед Різдвом" – це мюзикл за мотивами твору Миколи Гоголя. Початок о 18.30.

25 грудня, 2, 3 і 8 січня в Одеській філармонії відбудеться вистава "Новорічні пригоди Червоної шапочки". Початок о 11.00.

25, 28, 29, 30 грудня, а також з 2 по 8 січня в Будинку клоунів покажуть спектакль "Космічна У-ТА-ТА". Це шоу про космічну подорож і зустріч Нового року з прибульцями. Початок о 12.00

25, 28, 29 і 30 грудня в тому ж Будинку клоунів покажуть музичну казку "Мірабелла і дракон". Вона про любов вірність, дружбу, чарівні перевтілення і чудесний порятунок.

З 27 по 30 грудня і з 2 по 5 січня в культурному центрі Beit Grand будуть показувати дитяче інтерактивне шоу "Неймовірна історія іграшок". Початок о 11.00 та 13.00.

28, 29 грудня і 4 січня в Dogma club Ministerium можна подивитися "Новорічні пригоди Вінні Пуха та його друзів". Казка побудована як подорож і глядачі її безпосередні учасники. Початок о 10.00.

28, 29 30 грудня, 2 і 5 січня в Українському театрі йтиме "Таємниця Алакрез". Це постановка за мотивами казки "Королівство кривих дзеркал".

31 грудня в Театрі музкомедії покажуть зимову казку "Холодне серце". Початок о 11.00 та 14.00.

2,4 і 6 січня в концерт-холі "Сади перемоги" пройде новорічне шоу "Таємниця снігової кулі". Початок 2 і 4 січня в 11.00, 17.00, 6 січня о 11.00.

З 2 по 4 січня в театрі GreTaArt покажуть казку "Велика новорічна ялинка". Початок о 12.00 та 15.00.

3 і 5 січня в в концерт-холі "Сади перемоги" представлять музичне інтерактивне дійство "Канікули Діда мороза" про його пригоди в Африці. Початок о 11.00.

7 січня о Театрі музкомедії буде представлено "Новорічне Фікс шоу. Дід мороз існує!" за участю мультяшних героїв Фіксікі. Початок о 11.00 та 14.00.

У Російському театрі 11 січня покажуть казку "Спляча красуня". Початок о 10.30 та 12.30.

І завершить святковий марафон в Одесі клоунське шоу "І сміх і сніг", яке пройде 11 і 12 січня в Будинку клоунів. Початок о 12.00.

У вартість квитків на всі вистави входять солодкі подарунки для дітей.

Як провести новорічні свята в Одесі з дітьми kidsvisitor.com (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік 2020 жителі Одеси і Одеської області зможуть відпочивати чотири дні поспіль.

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