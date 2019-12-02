Выходные дни на Новый год: когда и сколько будут отдыхать в Одессе

На Новый год 2020 жители Одессы и Одесской области смогут отдыхать четыре дня подряд, а еще четыре – в январе.

Кабинет министров порекомендовал перенести два рабочих дня – с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно, говорится на сайте правительства Украины.

Таким образом постановление Кабинета министров предлагает четыре выходных дня на Новый год 2020 – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Перенос выходных на Новый год fakty.com.ua

Кроме того, перед Новым годом ожидается дополнительный выходной – 25 декабря, когда празднуется римо-католическое Рождество.

Также четыре выходных планируют сделать и в январе 2020 года. Предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января. Тогда выходные продлятся с 4 по 7 января.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Одессы намерены навсегда закрыть центр города для автомобилей по выходным и праздникам.

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