Итоги туристического года в Одессе: большинство приезжих – из Турции, России и Израиля

По итогам 2019 года в Одессе побывали 3 миллиона 300 тысяч туристов, а туристический сбор в местный бюджет составил 11,6 млн гривен.

Больше всего иностранных туристов в прошлом году было из Турции, Израиля, России и Молдовы. Об этом сообщает издание "Пушкинская", ссылаясь на данные в городском департаменте культуры и туризма.

Одессу посетило больше трех миллионов туристов timer-odessa.net

Статистику сформировали на основании данных от пограничных служб, мобильных операторов, международного аэропорта "Одесса" и отельеров.

Наблюдается тенденция к увеличению числа туристов. В 2019 году Одессу посетило 3,3 млн человек, тогда как в 2018 г. – 3,2 млн, а в 2017 — 2,5 млн.

Пиковым временем для наплыва туристов является летний период — с мая по сентябрь. Чаще всего приезжают мужчины возраста около 30 лет. В среднем, турист проводит в Одессе три дня и тратит в день до 1 800 гривен.

Что касается туристического сбора — местный налог с туристов, средства от которого поступают в городской бюджет, то в 2019 году он составил 11,6 млн гривен. В 2018 году сумма была ниже — 7,3 млн, а в 2017 — лишь 5,6 млн.

В 2019 году в Одессе туристический сбор составил 0,5% — и для внутренних, и для иностранных туристов. Таким образом Одесский городской совет за счет минимальной ставки старался увеличить поток туристов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, минувшим летом огромные медузы замучили туристов в Одессе.

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