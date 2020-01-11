Підсумки туристичного року в Одесі: більшість приїжджих – з Туреччини, Росії та Ізраїлю

За підсумками 2019 року в Одесі побували 3 мільйона 300 тисяч туристів, а туристичний збір до місцевого бюджету склав 11,6 млн гривень.

Найбільше іноземних туристів в минулому році було з Туреччини, Ізраїлю, Росії та Молдови. Про це повідомляє видання "Пушкінська", посилаючись на дані в міському департаменті культури і туризму.

Одесу відвідало більше трьох мільйонів туристів timer-odessa.net

Статистику сформували на підставі даних від прикордонних служб, мобільних операторів, міжнародного аеропорту "Одеса" і готельєрів.

Спостерігається тенденція до збільшення числа туристів. У 2019 Одесу відвідало 3,3 млн осіб, тоді як в 2018 р – 3,2 млн, а в 2017 - 2,5 млн.

Піковим часом для напливу туристів є літній період – з травня по вересень. Найчастіше приїжджають чоловіки віком близько 30 років. В середньому, турист проводить в Одесі три дні і витрачає в день до 1 800 гривень.

Що стосується туристичного збору – місцевого податку з туристів, кошти від якого надходять до міського бюджету, то в 2019 році він склав 11,6 млн гривень. У 2018 році сума була нижчою: 7,3 млн, а в 2017 – лише 5,6 млн.

У 2019 року в Одесі туристичний збір склав 0,5% – і для внутрішніх, і для іноземних туристів. Таким чином Одеська міська рада за рахунок мінімальної ставки намагалася збільшити потік туристів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, минулого літа величезні медузи замучили туристів в Одесі.

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