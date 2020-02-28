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28 февраля • обновлено в 19:05
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/ Одесса в деталях

Делиев прошелся по артистам поддержавшим аннексию Крыма

6.6т
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Известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев заявил, что публичная поддержка артистами аннексии Россией Крыма – это провокация.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, который пообщался с комиком.

Кроме того, Делиев прокомментировал инициативу законодательного запрета украинским артистам выступать в России, которая уже несколько лет звучит в стенах Верховной Рады.

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"Я уже сказал, что в стране, на мой взгляд, происходят очень глупые вещи, особенно в течение последних 15 лет. То есть, происходит глупость за глупостью. И вот этот запрет – запрет на гастроли украинских артистов в России – это очередная глупость, которая вводит в еще большую депрессию всю страну. Но если человек сам провоцирует конфликт, особенно артист – это отвратительно. Не знаю, кто и что там говорит, но публичная поддержка аннексии Крыма артистами – это провокация. Артист должен быть нейтральным, нести какие-то общечеловеческие ценности, а не разжигать агрессию", – сказал Делиев.

Полную версию эксклюзивного интервью Георгия Делиева читайте на OBOZREVATEL утром в субботу, 29 февраля.

Делиев прошелся по артистам поддержавшим аннексию Крыма

Делиев прошелся по артистам поддержавшим аннексию Крыма

Георгий Делиев/Faccebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские артисты, которые поддержали агрессию президента Владимира Путина в отношении Украины, не могут нести месседж культуры, а только пропаганду войны и скитаний. Об этом сказал украинский продюсер Игорь Кондратюк.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Россия не может "аннексировать" свою же территорию. Крым это Россия, так велела Екатерина.
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филя филя
филя филя
что ни упоротый так раздвоение личности. артистам запрещать нельзя что то делать. артисты не должны делать то что хотят. это пиз дец.
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