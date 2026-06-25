Не всё так однозначно: в Польше наблюдается дискуссия между двумя подходами к Украине

В Польше продолжается дискуссия между двумя подходами к Украине: один рассматривает Киев как стратегического партнера, другой – как экономического конкурента. Пока трудно предсказать, какая из этих концепций в конечном итоге определит политику Польши, однако успешное продвижение Украины в Европейский Союз может укрепить позиции сторонников партнерства.

Видео дня

Об этом заявил польский публицист, эксперт и председатель правления Фонда имени Стефана Батория Эдвин Бендик в интервью "Укринформу". По его словам, окончательный ответ польского общества относительно будущего сотрудничества с Украиной пока остается открытым.

В Польше соперничают два подхода к Украине

По словам Бендика, сегодня в польском обществе и политической среде сосуществуют две разные концепции развития отношений с Украиной. По его словам, "страхи часто оказываются сильнее стратегических аргументов".

Первая концепция исходит из того, что интеграция Украины в европейское пространство безопасности и экономики соответствует стратегическим интересам Польши и принесет пользу обоим государствам.

Вторая концепция основана на опасениях относительно усиления экономической конкуренции, прежде всего в сельском хозяйстве.

"В Польше продолжается дискуссия между двумя подходами. Один исходит из того, что интеграция Украины в европейское пространство безопасности и развития соответствует польским интересам и принесет выгоду обеим сторонам. Второй основан на страхах — перед экономической конкуренцией, прежде всего в аграрном секторе. Пока что страхи часто оказываются сильнее стратегических аргументов", – отметил эксперт.

Украинские реформы могут изменить настроения

В то же время Бендик считает, что успешное проведение реформ в Украине и ее прогресс на пути к членству в Европейском Союзе постепенно укрепляют позиции тех, кто поддерживает развитие партнерских отношений между двумя странами.

По его словам, окончательный ответ польского общества относительно будущего сотрудничества с Украиной пока остается открытым.

"Каким будет окончательный ответ польского общества – пока открытый вопрос. Но хотелось бы, чтобы возобладало видение Украины как стратегического партнера, а не как проблемы или угрозы", – сказал Бендик.

Польша должна привыкнуть к новой роли Украины

Эксперт подчеркнул, что сегодня ключевым вопросом для Варшавы является готовность воспринимать Украину как равноправного партнера.

Он подчеркнул, что Украина уже доказала свою способность защищать независимость, проводить самостоятельную внешнюю политику и оставаться демократическим государством даже в условиях полномасштабной войны.

"Украина доказала свою субъектность, способность защищать независимость и оставаться демократическим государством. Это нужно не только признать, но и воспринять как преимущество для обеих стран", – подчеркнул Бендик.

По его мнению, польско-украинские отношения постепенно отходят от модели, при которой Польша выступала своеобразным "адвокатом" Украины в Европе.

Вместо этого страны все больше переходят к равноправному партнерству, ведь Киев активно развивает сотрудничество со многими государствами мира.

"Польша и Украина всё больше переходят от модели "защитник – подопечный" к подлинному партнерству. Украина проводит самостоятельную внешнюю политику, развивает отношения со многими государствами, и это естественный процесс, к которому Польша должна привыкнуть", – отметил эксперт.

Конкуренция не исключает сотрудничества

Бендик убежден, что в будущем Польша и Украина могут одновременно оставаться и партнерами, и конкурентами.

По его мнению, такая модель вполне естественна для государств, интегрированных в общее европейское пространство.

В качестве примера он привел отношения между Францией и Германией, где экономическая конкуренция не мешает тесному политическому сотрудничеству.

"Обе страны будут не только партнерами, но и конкурентами – и это нормально. Пример Франции и Германии показывает, что конкуренция не исключает сотрудничества и взаимного уважения", – отметил он.

Будущее отношений зависит от завершения войны

В то же время эксперт подчеркнул, что полноценное формирование новой архитектуры польско-украинских отношений станет возможным только после завершения войны.

По его убеждению, мир должен быть справедливым и приемлемым прежде всего для Украины.

"Главное условие для такого будущего – справедливое завершение войны, которое будет приемлемо для Украины. Только после этого можно будет в полной мере строить новую архитектуру польско-украинских отношений", – подытожил Эдвин Бендик.

Как сообщал OBOZ.UA, известный польский публицист Славомир Сераковский считает, что наибольший шанс для развития отношений между Украиной и Польшей связан с нашей победой над Россией. По его мнению, предотвратить ухудшение отношений между Киевом и Варшавой может более тесное военное сотрудничество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!