Відомий український актор, музикант і художник Георгій Делієв заявив, що публічна підтримка артистами анексії Росією Криму – це провокація.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, який поспілкувався з коміком. Крім того, Делієв прокоментував ініціативу законодавчої заборони українським артистам виступати в Росії, яка вже кілька років лунає в стінах Верховної Ради.

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"Я вже сказав, що в країні, на мій погляд, відбуваються дуже дурні речі, особливо протягом останніх 15 років. Тобто, відбувається дурість за дурістю. І ось ця заборона – заборона на гастролі українських артистів в Росії – це чергова дурість, яка вводить в ще більшу депресію всю країну. але якщо людина сама провокує конфлікт, особливо артист – це огидно. Не знаю, хто і що там говорить, але публічна підтримка анексії Криму артистами – це провокація. Артист повинен бути нейтральним, нести якісь загальнолюдські цінності, а не розпалювати агресію ", – сказав Делієв.

Повну версію ексклюзивного інтерв'ю Георгія Делієва читайте на OBOZREVATEL зранку в суботу, 29 лютого.

Делієв пройшовся по артистам, які підтримали анексію Криму Георгій Делієв/Faccebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседж культури, а тільки пропаганду війни і поневірянь. Про це сказав український продюсер Ігор Кондратюк.

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