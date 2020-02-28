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28 лютого • оновлено в 19:10
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Делієв пройшовся по артистам, які підтримали анексію Криму

6.9т
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Відомий український актор, музикант і художник Георгій Делієв заявив, що публічна підтримка артистами анексії Росією Криму – це провокація.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, який поспілкувався з коміком. Крім того, Делієв прокоментував ініціативу законодавчої заборони українським артистам виступати в Росії, яка вже кілька років лунає в стінах Верховної Ради.

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"Я вже сказав, що в країні, на мій погляд, відбуваються дуже дурні речі, особливо протягом останніх 15 років. Тобто, відбувається дурість за дурістю. І ось ця заборона – заборона на гастролі українських артистів в Росії – це чергова дурість, яка вводить в ще більшу депресію всю країну. але якщо людина сама провокує конфлікт, особливо артист – це огидно. Не знаю, хто і що там говорить, але публічна підтримка анексії Криму артистами – це провокація. Артист повинен бути нейтральним, нести якісь загальнолюдські цінності, а не розпалювати агресію ", – сказав Делієв.

Повну версію ексклюзивного інтерв'ю Георгія Делієва читайте на OBOZREVATEL зранку в суботу, 29 лютого.

Делієв пройшовся по артистам, які підтримали анексію Криму

Делієв пройшовся по артистам, які підтримали анексію Криму

Георгій Делієв/Faccebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседж культури, а тільки пропаганду війни і поневірянь. Про це сказав український продюсер Ігор Кондратюк.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Россия не может "аннексировать" свою же территорию. Крым это Россия, так велела Екатерина.
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филя филя
филя филя
что ни упоротый так раздвоение личности. артистам запрещать нельзя что то делать. артисты не должны делать то что хотят. это пиз дец.
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