Экстремальное лето в Европе: в Италии и Испании люди умирают от жары

Мощная волна жары обрушилась на юг Европы, приведя к смертельным случаям и серьезным сбоям в работе критически важной инфраструктуры. В Италии за последние сутки от последствий аномально высоких температур погибли пять человек, тогда как в Испании всего за четыре дня зафиксировали более двухсот преждевременных смертей, связанных с жарой.

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Об этом сообщила The Guardian. Издание ссылается на местные власти, ученых и метеорологические службы Италии и Испании.

В Италии жара унесла жизни пяти человек менее чем за сутки

По данным издания, температура воздуха во многих регионах Италии достигла +41 °C.

Первой жертвой аномальной жары стал 57-летний мужчина, который работал в поле недалеко от города Лоди, расположенного неподалеку от Милана. Уже на следующий день власти сообщили ещё о четырех смертельных случаях.

Среди погибших – 61-летний работник виноградника в районе Пьяченцы, 56-летний мужчина, скончавшийся от внезапного ухудшения самочувствия во время посещения могилы родителей на кладбище в Гарласко, бездомный, которого нашли мертвым на площади в Неаполе, а также работник, потерявший сознание во время технического обслуживания объекта водной инфраструктуры вблизи Падуи.

Из-за жары начались перебои с электроснабжением

Аномальная температура также создала дополнительную нагрузку на энергосистему страны.

В ряде крупных городов произошли перебои с электроснабжением, из-за чего возникли проблемы с работой кондиционеров.

В частности, в флорентийской галерее Уффици администрация была вынуждена временно ограничить количество посетителей и приостановить продажу билетов из-за неспособности систем охлаждения работать в условиях пиковых температур.

Власти вводят ограничения на работу под открытым небом

Нынешняя волна жары стала уже второй масштабной в этом году в Италии и, по прогнозам синоптиков, достигнет своего пика в период с выходных по понедельник, 27–29 июня.

Самый высокий – красный – уровень погодной опасности объявлен уже в 18 итальянских городах.

В нескольких регионах местные власти запретили выполнять работы под открытым небом в самые жаркие часы дня. Ограничения касаются прежде всего строителей и курьеров.

В то же время часть работников выступила против таких мер, заявив, что они могут лишить их заработка. Крупнейшие профсоюзы страны призвали правительство использовать резервные фонды для компенсации доходов работникам, вынужденным временно прекратить работу из-за опасных погодных условий.

В Испании за четыре дня зафиксировали 212 смертей

Не менее сложной остается ситуация и в Испании. По оценкам ученых, использующих систему мониторинга смертности, только за последние четыре дня из-за аномальной жары в стране преждевременно умерли 212 человек.

В некоторых регионах температура поднималась до 42 °C, а ночью не опускалась ниже 30 °C, что значительно повышает риск тепловых ударов и сердечно-сосудистых осложнений.

Июнь стал самым жарким для Испании за 75 лет

По данным испанской метеорологической службы, нынешний июнь стал самым жарким с 1950 года.

Эксперты также обратили внимание на резкое увеличение количества волн жары в последние десятилетия.

Если в 1975–2000 годах в июне было зафиксировано лишь две волны жары, то в течение следующих 25 лет их число выросло до десяти.

Общая продолжительность периодов аномальной жары также существенно возросла: со 129 дней во второй половине ХХ века до 329 дней после 2000 года.

Особенно высокие температуры на этой неделе зафиксировали даже в традиционно прохладных северных регионах Испании. В частности, в Бильбао воздух прогрелся до 40 °C.

Жара создает новые угрозы для здоровья

На фоне экстремальных температур эксперты также предупреждают о стремительном росте популяции комаров. По их словам, сочетание высокой температуры и влажности создает благоприятные условия для распространения насекомых, которые могут переносить опасные инфекционные заболевания.

Специалисты призывают жителей следовать рекомендациям медиков, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, регулярно пить воду и особенно внимательно следить за состоянием здоровья пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны из-за аномальной жары этим летом уже принимают экстренные меры. Так, в Великобритании и Бельгии сокращают движение поездов, в Испании и Германии отменяют массовые мероприятия, а во Франции ограничивают продажу алкоголя. Власти европейских стран призывают граждан быть максимально осторожными, поскольку эта волна жары может привести к многочисленным летальным исходам.

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