Международный аэропорт Одесса приостанавливает работу в связи с карантином. Рейсы, кроме специальных, перестанут обслуживаться с 20:00 21 марта до 2:00 4 апреля по местному времени.

Это не касается специальных, заранее согласованных авиарейсов для перевозки пассажиров с целью защиты национальных интересов и выполнения международных обязательств, сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

"Такие меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и жителей Одесского региона", – отмечается в сообщении.

При этом в аэропорту планируют приступить к финальному этапу реконструкции аэровокзального комплекса.

"Продолжатся работы по строительству новой рулежной дорожки, которая соединит новую взлетно-посадочную полосу с новым перроном", – сказано в сообщении.

Как известно, с 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки в связи с эпидемией коронавируса.

Аэропорт Одессы на две недели приостановил работу из-за карантина aif.ru

как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники одесского "Горзелентреста" начали обработку детских площадок Одессы. Работы проводятся в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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