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20 марта • обновлено в 10:41
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В Одессе люди в защитных костюмах начали дезинфицировать детские площадки. Фото

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Сотрудники одесского "Горзелентреста" начали обработку детских площадок Одессы.

Работы проводятся в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Соответствующие фотографии опубликовал на своей странице в Facebook общественник Владислав Балинский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе дезинфицируют детские площадки

В Одессе дезинфицируют детские площадки

Facebook Владислава Балинского

Дезинфекторы были замечены утром 20 марта в парке Победы на проспекте Шевченко.

"Очень правильно. Ещё маски мамочкам пусть выдадут", "Правильно. Мы беспечны, как итальянцы, мы гуляем толпами у моря и едим в кафе, возможно люди бесстрашны", "Это хорошо, но в других парках это не проводится. Из чего делаю вывод, что это пиар", – комментируют ситуацию одесситы в сети.

В Одессе дезинфицируют детские площадки

В Одессе дезинфицируют детские площадки

Facebook Владислава Балинского

В Одессе дезинфицируют детские площадки

В Одессе дезинфицируют детские площадки

Facebook Владислава Балинского

В Одессе дезинфицируют детские площадки

В Одессе дезинфицируют детские площадки

Facebook Владислава Балинского

В Одессе дезинфицируют детские площадки

В Одессе дезинфицируют детские площадки

Facebook Владислава Балинского

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в Одессе начались первые протесты против карантина.

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Место
Украина Одесса
Теги
карантин новости Одессы
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