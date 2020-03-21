Головна Новини
21 березня • оновлено в 11:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Аеропорт Одеси на два тижні призупинив роботу через карантин

223
Читати матеріал російською

Міжнародний аеропорт Одеса призупиняє роботу в зв'язку з карантином. Рейси, крім спеціальних, перестануть обслуговуватися з 20:00 21 березня до 2:00 4 квітня за місцевим часом.

Це не стосується спеціальних, заздалегідь узгоджених авіарейсів для перевезення пасажирів з метою захисту національних інтересів і виконання міжнародних зобов'язань, повідомили в прес-службі Одеського аеропорту.

"Такі заходи є вимушеними і спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів і жителів Одеського регіону", – відзначається в повідомленні.

При цьому в аеропорту планують приступити до фінального етапу реконструкції аеровокзального комплексу.

"Триватимуть роботи з будівництва нової рульової доріжки, яка з'єднає нову злітно-посадкову смугу з новим пероном", – сказано в повідомленні.

Як відомо, з 18 березня в Україні припинені залізничні, авіа- та автобусні перевезення в зв'язку з епідемією коронавируса.

Аеропорт Одеси на два тижні призупинив роботу через карантин

Аеропорт Одеси на два тижні призупинив роботу через карантин

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники одеського "Міськзелентресту" почали обробку дитячих майданчиків Одеси. Роботи проводяться в зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Одеса в деталях

Новини

Топпублікації

Топблоги