Міжнародний аеропорт Одеса призупиняє роботу в зв'язку з карантином. Рейси, крім спеціальних, перестануть обслуговуватися з 20:00 21 березня до 2:00 4 квітня за місцевим часом.

Це не стосується спеціальних, заздалегідь узгоджених авіарейсів для перевезення пасажирів з метою захисту національних інтересів і виконання міжнародних зобов'язань, повідомили в прес-службі Одеського аеропорту.

"Такі заходи є вимушеними і спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів і жителів Одеського регіону", – відзначається в повідомленні.

При цьому в аеропорту планують приступити до фінального етапу реконструкції аеровокзального комплексу.

"Триватимуть роботи з будівництва нової рульової доріжки, яка з'єднає нову злітно-посадкову смугу з новим пероном", – сказано в повідомленні.

Як відомо, з 18 березня в Україні припинені залізничні, авіа- та автобусні перевезення в зв'язку з епідемією коронавируса.

Аеропорт Одеси на два тижні призупинив роботу через карантин aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники одеського "Міськзелентресту" почали обробку дитячих майданчиків Одеси. Роботи проводяться в зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал