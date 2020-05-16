Депутат Одесского горсовета от фракции "Доверяй делам" Марина Лозовенко резко раскритиковала попытку нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова пиариться на ветеранах Второй мировой войны. Она убеждена: народному депутату Украины стыдно не знать законов страны и выдвигать популистские предложения. Об этом Лозовенко заявила в эфире местного телеканала, сообщает Оdessit.ua.

Марина Лозовенко odessitua.com

Такое заявление депутат Одесского горсовета сделала в ответ на обращение народного депутата Алексея Леонова к мэру Одессы с предложением освободить всех ветеранов войны, которые сейчас проживают в городе от уплаты коммунальных услуг.

Марина Лозовенко предположила, что депутат, видимо, не знает о том, что Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", для всех ветеранов ВОВ предусмотрена 100% скидка на оплату ЖКХ.

"Вопрос к народному избраннику: "Какие цели вы преследуете, направляя такое обращение мэру Одессы? Пиариться на этой теме уже пытались: на последней сессии горсовета уже пытались вынести вопрос, но после разъяснения главы профильного департамента поняли, что не ту тему для пиара выбрали", - подчеркнула депутат и добавила, что такое обращение Алексея Леонова является фикцией для его подписчиков в Фейсбуке, потому что не имеет входящего и исходящего номеров, не указан и номер удостоверения — обязательный для данных обращений.

Марина Лозовенко также прокомментировала высказывание нардепа от "Слуги народа" о праздновании Дня Победы в Одессе, а именно о том, что "власть города во главе с мэром Геннадием Трухановым препятствовала многим одесситам, хотевшим отдать дань уважения дедам и прадедам, победившим нацизм".

Она напомнила народному депутату, что полиция – не в подчинении у городской власти и спрашивать как были организованы меры по охране общественного порядка нужно у правоохранителей. При этом депутат добавила, что лично принимала участие во флешмобе по случаю праздника как член военно-исторического клуба, но провести его по всей Одессе не удалось.

"Авто/мотопробег проходит каждый год. И этот — не исключение. К нам присоединились одесситы на личных автомобилях и хотели ехать с нами. На старте, возле Суворовской администрации, появились местные активисты-псевдопатриоты, заявив, что пробега не будет, а с ними полиция и СБУ. Из объяснений только – "Нам сверху сказали, никто никуда не едет", - рассказала депутат.

Резюмируя, Марина Лозовенко заявила, что народных избранников от города видит только на телевидении или соцсетях, при этом, они не делают ничего, чем должен заниматься депутат.

По ее словам, нардеп должен работать в Киеве, чтобы помогать Одессе.

"Местные депутаты, которых знают в лицо горожане, должны работать на округах. Сейчас происходит подмена понятий — депутат подарил сертификат на услугу в частной клинике или привез 10 л антисептика в больницу в разгар пандемии коронавируса – все аплодируют. Напомню, в силах народных депутатов сделать нормальную медицину в стране, но было бы желание".

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