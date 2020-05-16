Депутат Одеської міськради від фракції "Довіряй справам" Марина Лозовенко різко розкритикувала спробу нардепа від "Слуги народу" Олексія Леонова піаритися на ветеранах Другої світової війни. Вона переконана: народному депутату України соромно не знати законів країни і висувати популістські пропозиції. Про це Лозовенко заявила в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє Оdessit.ua.

Марина Лозовенко odessitua.com

Таку заяву депутат Одеської міськради зробила у відповідь на звернення народного депутата Олексія Леонова до мера Одеси з пропозицією звільнити всіх ветеранів війни, які зараз проживають у місті, від сплати комунальних послуг.

Марина Лозовенко припустила, що депутат, вочевидь, не знає про те, що Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для всіх ветеранів ВВВ передбачена 100% знижка на оплату ЖКГ.

"Питання до народного обранця: "Які цілі ви перед собою ставите, направляючи таке звернення меру Одеси? Піаритися на цій темі вже намагалися: на останній сесії міськради вже пробували винести питання, але після роз'яснення глави профільного департаменту зрозуміли, що не ту тему для піару вибрали", - підкреслила депутат і додала, що таке звернення Олексія Леонова є фікцією для його підписників у Фейсбуці, тому що не має вхідного і вихідного номерів, не вказано і номер посвідчення - обов'язковий для даних звернень.

Марина Лозовенко також прокоментувала висловлювання нардепа від "Слуги народу" про святкування Дня Перемоги в Одесі, а саме про те, що "влада міста на чолі з мером Геннадієм Трухановим перешкоджала багатьом одеситам, які хотіли віддати данину поваги дідам і прадідам, які перемогли нацизм".

Вона нагадала народному депутату, що поліція – не в підпорядкуванні у міської влади і питати, як були організовані заходи з охорони громадського порядку, слід у правоохоронців. При цьому депутат додала, що особисто брала участь у флешмобі з нагоди свята як член військово-історичного клубу, але провести його по всій Одесі не вдалося.

"Авто/мотопробіг проходить щороку. І цей - не виняток. До нас приєдналися одесити на особистих автомобілях і хотіли їхати з нами. На старті, біля Суворовської адміністрації, з'явилися місцеві активісти-псевдопатріоти, заявивши, що пробігу не буде, а з ними поліція і СБУ. З пояснень тільки – "Нам зверху сказали, ніхто нікуди не їде", - розповіла депутат.

Резюмуючи, Марина Лозовенко заявила, що народних обранців від міста бачить тільки на телебаченні або соцмережах, при цьому, вони не роблять нічого, чим повинен займатися депутат.

За її словами, нардеп повинен працювати в Києві, щоб допомагати Одесі.

"Місцеві депутати, яких знають в обличчя городяни, повинні працювати на округах. Зараз відбувається підміна понять - депутат подарував сертифікат на послугу в приватній клініці або привіз 10 л антисептика в лікарню в розпал пандемії коронавірусу – всі аплодують. Нагадаю, в силах народних депутатів зробити нормальну медицину в країні, було б бажання".

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