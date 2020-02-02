Бояться коронавируса: в Одесі в готелі заборонили здавати номери китайцям

В Одесі в одному з готелів відмовляють в здачі номерів гостям з Китаю.

Про це повідомляє "Думська".

Йдеться про готел "Каліфорнія", що на Єврейській вулиці. Там на ресепшені розмістили оголошення: "Приносимо свої вибачення, але проживання в готелі гостям з Китаю заборонено".

"Мабуть, адміністрація "Каліфорнії"злякалася коронавирусной інфекції, спалах якої відбувся в КНР. Правда, прямого авіасполучення з Китаєм у Одеси немає, і наврядчи в заклад ломляться люди, що побували днями в Ухані", - пише видання.

В одеському готелі заборонили заселяти китайців Думська

В одеському готелі заборонили заселяти китайців Думська

Також за словами Думської, правозахисники вважають дії готелю дискримінацією за національною ознакою, що заборонено законом. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії - це кримінальний злочин, передбачений ст. 161 КК України.

Як писав OBOZREVATEL :

Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що в Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавируса nCoV.

Він додав, що в країні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавируса. При цьому 51 українець зараз знаходитися в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

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