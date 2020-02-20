В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже

В мэрии Одессы предоставили отчет о предоставлении помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
По инициативе представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые проявили желание оказать помощь, одесской мэрией проводился сбор средств в специальный фонд городского совета. По состоянию на 19 февраля 2020 года туда поступило 1 351 141,57 грн.
В конце 2019 года согласно распоряжению мэра Геннадия Труханова от 19.12.2019 года за счет указанных средств семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, была предоставлена материальная помощь в общей сумме 890 тыс. грн.
В частности:
- 8 семьям погибших - по 50 тыс. грн на одну семью;
- 31 пострадавшему лицу - от 10 до 30 тыс. грн в зависимости от состояния тяжести повреждений.
19 февраля 2020 года департаментом финансов Одесского городского совета перечислено 400 тыс. грн для предоставления материальной помощи 8-ми семьям погибших в размере 50 тыс. грн на одну семью.
Кроме того, в 2019 году за счет средств бюджета г. Одессы предоставлена одноразовая материальная помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара (распоряжение Одесского городского головы от 10.12.2019 года № 1179) на общую сумму 3 млн 490 тыс. грн. В том числе:
- 15-ти семьям погибших в размере 120 тыс. грн на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечислена исполнителям услуг, на общую сумму 1 млн 800 тыс. грн;
- семье погибшего сотрудника управления ГСЧС - 130 тыс. грн;
- 32-м лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений:
- легкое состояние - 4-м лицам в размере 20 тыс. грн на одного человека на общую сумму 80 тыс. грн;
- среднее состояние - 19-ти лицам в размере 40 тыс. грн на одного человека на общую сумму 760 тыс. грн;
- тяжелое состояние - 9-ти лицам в размере 80 тыс. грн на одного человека на общую сумму 720 тыс. грн.
В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже
Odessa.online
В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже
Odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
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11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
27 января Заводской районный суд Николаева 27 января отправил под ночной домашний арест экс-начальника Одесского областного управления ГСЧС Виктора Федорчука.
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