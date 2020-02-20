В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже

В мэрии Одессы предоставили отчет о предоставлении помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По инициативе представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые проявили желание оказать помощь, одесской мэрией проводился сбор средств в специальный фонд городского совета. По состоянию на 19 февраля 2020 года туда поступило 1 351 141,57 грн.

В конце 2019 года согласно распоряжению мэра Геннадия Труханова от 19.12.2019 года за счет указанных средств семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, была предоставлена материальная помощь в общей сумме 890 тыс. грн.

В частности:

- 8 семьям погибших - по 50 тыс. грн на одну семью;

- 31 пострадавшему лицу - от 10 до 30 тыс. грн в зависимости от состояния тяжести повреждений.

19 февраля 2020 года департаментом финансов Одесского городского совета перечислено 400 тыс. грн для предоставления материальной помощи 8-ми семьям погибших в размере 50 тыс. грн на одну семью.

Кроме того, в 2019 году за счет средств бюджета г. Одессы предоставлена ​​одноразовая материальная помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара (распоряжение Одесского городского головы от 10.12.2019 года № 1179) на общую сумму 3 млн 490 тыс. грн. В том числе:

- 15-ти семьям погибших в размере 120 тыс. грн на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечислена исполнителям услуг, на общую сумму 1 млн 800 тыс. грн;

- семье погибшего сотрудника управления ГСЧС - 130 тыс. грн;

- 32-м лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений:

- легкое состояние - 4-м лицам в размере 20 тыс. грн на одного человека на общую сумму 80 тыс. грн;

- среднее состояние - 19-ти лицам в размере 40 тыс. грн на одного человека на общую сумму 760 тыс. грн;

- тяжелое состояние - 9-ти лицам в размере 80 тыс. грн на одного человека на общую сумму 720 тыс. грн.

В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже Odessa.online

В Одессе отчитались о выплатах жертвам смертельного пожара в колледже Odessa.online

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