Люди сидят в ледяных квартирах и топят снег: Россию накрыли сотни коммунальных аварий, не связанных с войной

На территории России не идет война и нет массированных обстрелов. Но сотни тысяч россиян каждый день остаются без света, без тепла, с лопнувшими трубами отопления, водопровода. Масштабы обветшалой российской коммуналки приблизились к катастрофе. Однако денег на ремонты и восстановление в бюджете нет, все идет на войну. Чтобы залатать дыры, для россиян в этом году два раза повысят тарифы.

Сгребают снег и топят

В Иркутской области РФ в городе Бодайбо при -45 градусах мороза из строя вышли системы водо- и теплоснабжения. С 30 января тут установлен режим "повышенной готовности". Это когда вроде как отреагировали, но с другой стороны, потери людей возмещать не придется, как во время режима "чрезвычайной ситуации".

Поскольку за окном настоящий сибирский мороз, люди начали греться электрическими приборами.

В результате вот-вот выйдут из строя электрические сети. Жительница города рассказывает, что вчера пропала холодная вода, сегодня – горячая и отопление. В квартире включены два обогревателя, духовка и "теплый пол". Но все равно в помещении всего 17 градусов.

Женщина опасается, что проводка может не выдержать, поэтому весь день наблюдает. А ночью с мужем будут спать по очереди, потому что обещают до -50 градусов и всякое может случиться.

В пункты обогрева жители ходить боятся: если они все выключат в квартире и уйдут, то все замерзнет. Власти никакой публичной информации не дают, воду не подвозят, жители сидят в неизвестности.

"Зима в городе не первый год, а власти в неведении. Запасов воды нет, в магазине вода – 5 литров – стоит 400 руб. (200 грн), батареи лопаются, свет наматывается так, что за зиму не расплатишься", – пишут местные комментаторы.

Некоторые уже показывают свои платежки за свет. Судя по ним, за январь придется заплатить раза в три больше, чем обычно. Мэр города в период коммунального ЧП поехал в Иркутск, ведь там теплее.

Люди уже начали сгребать снег и топить его, чтобы получить хотя бы техническую воду для личных нужд.

В Пермском районе в поселке Теплая Гора в ночь на 5 января взорвался котел, и вся котельная сгорела. Половина жителей населенного пункта осталась без тепла и горячей воды. Жителям стали даже бесплатно раздавать обогреватели.

Падают столбы и рвутся трубы

Только в январе в двенадцати регионах России произошли крупные коммунальные аварии. Лопались трубы, квартиры превращались в ледники, школы и садики закрывались.

В то же время в этом году в России дважды поднимают тарифы на коммунальные услуги. Первый раз в январе, второй – осенью.

В Мурманске и Североморске в январе тоже случилась авария. В Мурманске жители сидели без света, а в Североморске – без тепла.

В многоквартирном доме в Мурманске из-за прорыва трубы канализации дом наполнился зловонием, двое суток жители мерзли и не могли выйти из квартир. Стены в подъезде покрылись инеем.

Температура воздуха опускалась с -39 градусов до -41. Затопило горячей водой и помещение клуба детей с инвалидностью "Надежда". И это уже не первая коммунальная авария, точно такая же случилась в прошлом году, и клуб восстанавливали общественники.

В январе населенные пункты Республики Коми часто оставались без света. Исчезало электричество на улицах и даже в микрорайонах столицы республики – городе Сыктывкаре. Много раз отключали свет в Микуни, Сосногорске, а также в поселках.

Причиной стали аварии на электросетях, в том числе и обледенение проводов, из-за чего падали столбы линий электропередачи. При этом в поселках у людей в основном электроотопление.

"Зато у нас есть северное сияние, можно от него заряжаться", – горько шутили жители.

В Самаре 26 января произошел прорыв трубы горячего водоснабжения в квартире на втором этаже улицы Галактионовской. В результате обвалились перекрытия, а на первом этаже дома находится детский садик. Там в это время находилось 12 детей.

Коммунальная авария произошла и в подмосковном городе Чехов 17 января. Тогда более 120 многоквартирных домов остались без отопления. Глава округа Михаил Собакин лично выезжал проверять дырявые трубы. Ради пиара он даже принес одной пенсионерке свой обогреватель.

Вместе с отоплением исчезали свет и вода, подвалы в домах были затоплены из-за прорывов сетей. Жители жаловались на ледник в квартирах, когда за окном стояли морозы до -25 градусов.

Многим пришлось использовать обогреватели, но слабая электропроводка приводила к авариям. Чтобы не вызвать пожар, люди зажигали газовые горелки и духовки или грели воду на электроплитах.

Авария произошла и в городе Домодедово, в 37 км от Москвы, там тоже исчезло отопление. Из-за холода школьникам сократили продолжительность уроков. Отключали батареи и горячую воду в Химках, Красногорске, Балашихе.

В результате получается, что Россия тратит огромные деньги на разрушение критической инфраструктуры Украины, погружает города в темноту ради амбиций своего диктатора. Вместо того, чтобы менять дырявые трубы в собственных городах, давать тепло россиянам.

Отметим, подобные коммунальные аварии происходят не первый год. Чего только стоит прорыв дамб, когда затапливало города и поселки, а те, кто должен был следить за этим, уверяли, что якобы российские мыши прогрызают дамбы, поэтому они и не выдерживают.