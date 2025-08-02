Землетрясение на Камчатке повредило базу атомных субмарин РФ: в ВМС раскрыли подробности

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили повреждение базы атомных субмарин на Камчатке в России, вызванное недавним землетрясением. Речь идет о повреждении инфраструктуры, в частности причальной зоны, которая используется для обслуживания подводных лодок.

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Об этом 2 августа сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. По его словам, для страны-агрессора "это вопрос чисто технический", и никак не проявится на возможностях врага.

Что сказал эксперт

"Да, ряд верифицированных, в смысле вызывающих доверие, источников эту информацию подтверждают, там есть повреждения причального фронта. Однако это вопрос чисто технический. Ну, во-первых, причалить можно не обязательно там, где непосредственно ты должен базироваться", – отметил Плетенчук и уточнил, что для врага "это на самом деле некритично".

По словам Плетенчука, обслуживание субмарин, в частности загрузки ракет, удобнее проводить на собственной базе. Однако сам факт технического сбоя в работе базы свидетельствует об уязвимости инфраструктуры РФ.

"В любом случае, я думаю, это не повлияет на выполнение задач особо. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается", – отметил военный.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля у берегов российского полуострова Камчатка произошла серия мощных подземных толчков. Магнитуда землетрясения колебалась от 6,5 до 8,7. В Геофизической службе РАН заявили, что оно оказалось самым сильным в этом регионе с 1952 года.

Вслед за этим в Камчатском крае РФ начал извержение вулкан Ключевская Сопка.

Как выяснилось, стихия повредила пункт базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке. Речь идет о базе в бывшем поселке Рыбачий в акватории бухты Крашенинникова (Вилючинск) на юге полуострова.

На обнародованных спутниковых снимках видно, что часть одного из пирсов отклонилась от своего привычного положения. Как предполагают аналитики, это может указывать на то, что он оторвался от причала.

В частности, эксперты предполагают, что российские подводные лодки могли получить повреждения, сильно ударившись о швартовы (тросы или цепи для прикрепления судна, лодки), а вода могла попасть в люки доступа.

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